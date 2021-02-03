"Лейпциг" может получить техническое поражение в ЛЧ. Названы причины
"Лейпциг" прорабатывает варианты, при которых матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" все же сможет состояться в Германии.
Немецкий клуб сделал запрос властям страны с просьбой применить особый порядок для команды соперника и разрешить им въезд в Германию. Напомним, немецкие власти прекратили авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщает Sky Sports.
"Лейпциг" обязан до полуночи 8 февраля уведомить УЕФА о возможности проведения матча в Германии или предложить нейтральное поле в стране, куда смогут без проблем попасть обе команды.
Однако, в случае если "Ливерпуль" не сможет попасть в Германию, а "Лейпциг" не найдет другое место проведения матча, немецкая команда будет наказана техническим поражением со счетом 0:3.
Встреча "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" запланирована на 16 февраля.
Читать также: "Ливерпуль" официально представил Кабака | http://soccernews.ru
главное
-
Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ
-
Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"
-
"Реал" лишился Азара на несколько недель
-
Италия берет славян, Испания почти ничего не потратила, у "Вест Хэма" самые большие цифры: как прошло зимнее трансферное окно
-
Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина
Лента новостей
-
1
"Барса" попробует подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться
-
"Лестер" победил "Фулхэм" и поднялся на третью строчку АПЛ
-
"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли"
-
1
Анхель Корреа позвал Месси в "Атлетико"
-
"Лейпциг" без проблем прошел в 1/4 Кубка Германии
-
ЦСКА разгромил "Ла Унион" в контрольном матче
-
"Лейпциг" может получить техническое поражение в ЛЧ. Названы причины
-
"Арсенал" подаст апелляцию на удаление Луиза
-
Жозе Моуринью высказался об отношении к Тухелю
-
"Спартак" на сборах сыграл в пейнтбол (видео)
-
Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ
-
Частный самолет с Мертенсом на борту попал в происшествие
-
"Милан" опубликовал заявку на Лигу Европы. Манджукич в списке
-
"Уфа" возьмет в аренду защитника "Сток Сити"
-
"Краснодар" огласил заявку на Лигу Европы
-
"Шахтер" проиграл словацкому клубу в товарищеском матче
-
Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"
-
Александр Мостовой взял интервью у Андрей Мостового из "Зенита"
-
Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия
-
"Реал" лишился Азара на несколько недель
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4