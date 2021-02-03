"Лейпциг" может получить техническое поражение в ЛЧ. Названы причины

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"Лейпциг" может получить техническое поражение в ЛЧ. Названы причины"Лейпциг" прорабатывает варианты, при которых матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" все же сможет состояться в Германии.

Немецкий клуб сделал запрос властям страны с просьбой применить особый порядок для команды соперника и разрешить им въезд в Германию. Напомним, немецкие власти прекратили авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщает Sky Sports.

"Лейпциг" обязан до полуночи 8 февраля уведомить УЕФА о возможности проведения матча в Германии или предложить нейтральное поле в стране, куда смогут без проблем попасть обе команды.

Однако, в случае если "Ливерпуль" не сможет попасть в Германию, а "Лейпциг" не найдет другое место проведения матча, немецкая команда будет наказана техническим поражением со счетом 0:3.

Встреча "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" запланирована на 16 февраля.

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