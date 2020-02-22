"Лейпциг" на выезде обыграл "Шальке" в Бундеслиге

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"Лейпциг" на выезде обыграл "Шальке" в Бундеслиге

"Лейпциг" на выезде обыграл "Шальке" в матче 23-го тура чемпионата Германии.

"Шальке" - "Лейпциг" - 0:5 (0:1)

Голы: Забитцер, 1 - 0:1, Вернер, 61 - 0:2, Хальстенберг, 67 - 0:3, Анхелиньо, 80 - 0:4, Форсберг, 89 - 0:5.

"Шальке": Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак, Маскарель, Раман, Сердар (Грегорич, 70), Харит, Маккенни (Шепф, 55), Матондо (Кутуджу, 46).

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Нкунку, Шик (Поульсен, 54), Вернер (Форсберг, 75).

"Лейпциг" занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" занимает 6 строчку.

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