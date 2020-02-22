"Лейпциг" на выезде обыграл "Шальке" в Бундеслиге
"Лейпциг" на выезде обыграл "Шальке" в матче 23-го тура чемпионата Германии.
"Шальке" - "Лейпциг" - 0:5 (0:1)
Голы: Забитцер, 1 - 0:1, Вернер, 61 - 0:2, Хальстенберг, 67 - 0:3, Анхелиньо, 80 - 0:4, Форсберг, 89 - 0:5.
"Шальке": Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак, Маскарель, Раман, Сердар (Грегорич, 70), Харит, Маккенни (Шепф, 55), Матондо (Кутуджу, 46).
"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Нкунку, Шик (Поульсен, 54), Вернер (Форсберг, 75).
"Лейпциг" занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" занимает 6 строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|3
|РБ Лейпциг
|22
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|22
|36
|7
|Хоффенхайм
|23
|34
|8
|Фрайбург
|23
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16