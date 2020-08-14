"Лейпциг" обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

"Лейпциг" обыграл мадридский "Атлетико" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Дани Ольмо и Жоау Фелиш.

"РБ Лейпциг" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Ольмо, 50 - 1:0, Фелиш, 71 - 1:1, Адамс, 88 - 2:1

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Мукиеле, 90), Нкунку (Айдара, 83), Лаймер (Адамс, 72), Ольмо (Шик, 83), Поульсен.

"Атлетико": Облак, Лоди, Хименес, Триппьер, Савич, Эррера (Жоау Феликс, 58), Коке (Фелипе, 90), Сауль, Феррейра Карраско, Льоренте, Диего Коста (Мората, 72).

Таким образом, в полуфинал Лиги Чемпионов вышел "Лейпциг", где встретится с ПСЖ. Завтра, 14 августа, состоится еще один матч турнира "Барселона" - "Бавария", где определится еще один полуфиналист.

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