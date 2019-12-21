"Лейпциг" обыграл "Аугсбург", "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью и другие итоги матчей 17-го тура Бундеслиги
"Лейпциг" обыграл "Аугсбург" в матче 17-го тура Бундеслиги и стал единоличным лидером чемпионата Германии.
В параллельных встречах турнира "Бавария" обыграла "Вольфсбург", "Байер" был сильнее "Майнца", "Кельн" одолел "Вердер", а "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью.
"Лейпциг" - "Аугсбург" - 3:1 (0:1)
Голы: Нидерлехнер, 8 - 0:1, Лаймер, 68 - 1:1, Шик, 79 - 2:1, Поульсен, 89 - 3:1.
"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Лаймер, Нкунку, Демме (Забитцер, 65), Айдара, Адамс (Поульсен, 86), Шик (Мукьеле, 83), Вернер.
"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер, Гауэлеув, Едвай (Моравек, 60), Удуокхай, Йагу Амарал, Байер, Варгас, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Кордова (Хан, 81), Рихтер.
"Бавария" - "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Зиркзе, 85 - 1:0, Гнабри, 89 - 2:0.
"Бавария": Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Хави Мартинес (Боатенг, 45+3), Мюллер, Перишич, Коутинью (Зиркзе, 83), Гнабри (Даяку, 90+1), Дэйвис, Левандовски.
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Мбабу, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Вегхорст, 77), Штеффен (Паулу Отавиу, 67), Шлагер (Герхардт, 57), Жуан Виктор.
"Майнц" - "Байер" - 0:1 (0:0)
Гол: Аларио, 90+3.
"Майнц": Центнер, Кариколь, Хак, Ниакате, Куэйсон (Онисиво, 87), Озтунали, Фернандес, Баку, Кунде, Солои (Матета, 68), Боэтиус.
"Байер": Храдецки, Бендер, Та, Венделл, Рецос (Беллараби, 46), Арангис, Демирбай (Аларио, 81), Амири, Хаверц, Фолланд, Диаби (Драгович, 74).
"Кельн" - "Вердер" - 1:0 (1:0)
Гол: Кордоба, 39.
"Кельн": Хорн, Хектор (Верстрате, 27), Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Шмиц, 63), Борнау, Каттербах, Дрекслер, Скири, Кордоба, Тильманн (Теродде, 86).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович (Писарро, 78), Аугустинссон (Бартельс, 67), Фридль, Баргфреде (Й.Эггештайн, 79), Классен, М.Эггештайн, Осако, Рашица, Голлер.
"Шальке" - "Фрайбург" - 2:2 (1:0)
Голы: Сердар, 26 - 1:0, Петерсен, 54 (с пенальти) - 1:1, Грифо, 67 (с пенальти) - 1:2, Кутуджу, 80 - 2:2.
"Шальке": Шуберт, Очипка, Кенни, Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Маскарель, Раман (Бургшталлер, 90+3), Сердар, Харит, Матондо (Кутуджу, 70).
"Фрайбург": Флеккен, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо (Боррелло, 76), Хаберер (Квон Чхан Хун, 60), Петерсен, Хелер (Франц, 90+3).
А еще: Блинд поблагодарил фанатов за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эмери: "Озил важен, но ему нужно искать способ работать с другими футболистами"
-
Вальверде поделился мыслями после победы против "Алавеса"
-
1
Гризманн: "Когда "Барселоне" нужен толчок вперёд, появляется Месси"
-
"Динамо" продлило контракт с 18-летним защитником Робинзоном Звонковым
-
1
Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет
-
"Саутгемптон" уверенно обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл", "Шеффилд" и "Ньюкасл" минимально обыграли своих соперников
-
"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче АПЛ
-
"Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры
-
Болельщики "Ювентуса" в Саудовской Аравии тепло приняли команду
-
"Лейпциг" обыграл "Аугсбург", "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью и другие итоги матчей 17-го тура Бундеслиги
-
Ван Дейк и Салах - в старте "Ливерпуля" на матч с "Фламенго"
-
Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине
-
"Удинезе" переиграл "Кальяри" в Серии А
-
1
"Барселона" готова отпустить Видаля в "Интер" за 20 миллионов евро
-
Почеттино рассказал о возвращении к работе
-
Блинд поблагодарил фанатов за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит
-
Юнгберг поделился мнением о матче АПЛ с "Эвертоном"
-
Деян Станкович возглавил "Црвену Звезду"
-
Гвардиола заверил, что он не планирует покидать "Манчестер Сити"
-
"Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|16
|34
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|34
|3
|Бавария Мюнхен
|16
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|16
|29
|6
|Хоффенхайм
|17
|27
|7
|Фрайбург
|16
|25
|8
|Байер Леверкузен
|16
|25
|9
|Вольфсбург
|16
|24
|10
|Аугсбург
|16
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|13
|Герта
|16
|18
|14
|Майнц 05
|16
|18
|15
|Кельн
|16
|14
|16
|Вердер Бремен
|16
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9