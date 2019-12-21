"Лейпциг" обыграл "Аугсбург", "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью и другие итоги матчей 17-го тура Бундеслиги

Теги рб лейпцигаугсбургбавария мюнхенбайер леверкузенмайнц 05

"Лейпциг" обыграл "Аугсбург", "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью и другие итоги матчей 17-го тура Бундеслиги

"Лейпциг" обыграл "Аугсбург" в матче 17-го тура Бундеслиги и стал единоличным лидером чемпионата Германии.

В параллельных встречах турнира "Бавария" обыграла "Вольфсбург", "Байер" был сильнее "Майнца", "Кельн" одолел "Вердер", а "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью.

"Лейпциг" - "Аугсбург" - 3:1 (0:1)

Голы: Нидерлехнер, 8 - 0:1, Лаймер, 68 - 1:1, Шик, 79 - 2:1, Поульсен, 89 - 3:1.

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Лаймер, Нкунку, Демме (Забитцер, 65), Айдара, Адамс (Поульсен, 86), Шик (Мукьеле, 83), Вернер.

"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер, Гауэлеув, Едвай (Моравек, 60), Удуокхай, Йагу Амарал, Байер, Варгас, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Кордова (Хан, 81), Рихтер.

"Бавария" - "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Зиркзе, 85 - 1:0, Гнабри, 89 - 2:0.

"Бавария": Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Хави Мартинес (Боатенг, 45+3), Мюллер, Перишич, Коутинью (Зиркзе, 83), Гнабри (Даяку, 90+1), Дэйвис, Левандовски.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Мбабу, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Вегхорст, 77), Штеффен (Паулу Отавиу, 67), Шлагер (Герхардт, 57), Жуан Виктор.

"Майнц" - "Байер" - 0:1 (0:0)

Гол: Аларио, 90+3.

"Майнц": Центнер, Кариколь, Хак, Ниакате, Куэйсон (Онисиво, 87), Озтунали, Фернандес, Баку, Кунде, Солои (Матета, 68), Боэтиус.

"Байер": Храдецки, Бендер, Та, Венделл, Рецос (Беллараби, 46), Арангис, Демирбай (Аларио, 81), Амири, Хаверц, Фолланд, Диаби (Драгович, 74).

"Кельн" - "Вердер" - 1:0 (1:0)

Гол: Кордоба, 39.

"Кельн": Хорн, Хектор (Верстрате, 27), Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Шмиц, 63), Борнау, Каттербах, Дрекслер, Скири, Кордоба, Тильманн (Теродде, 86).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович (Писарро, 78), Аугустинссон (Бартельс, 67), Фридль, Баргфреде (Й.Эггештайн, 79), Классен, М.Эггештайн, Осако, Рашица, Голлер.

"Шальке" - "Фрайбург" - 2:2 (1:0)

Голы: Сердар, 26 - 1:0, Петерсен, 54 (с пенальти) - 1:1, Грифо, 67 (с пенальти) - 1:2, Кутуджу, 80 - 2:2.

"Шальке": Шуберт, Очипка, Кенни, Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Маскарель, Раман (Бургшталлер, 90+3), Сердар, Харит, Матондо (Кутуджу, 70).

"Фрайбург": Флеккен, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо (Боррелло, 76), Хаберер (Квон Чхан Хун, 60), Петерсен, Хелер (Франц, 90+3).

А еще: Блинд поблагодарил фанатов за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 16 34
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 16 34
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 16 30
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 16 29
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
7 Фрайбург Фрайбург 16 25
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 16 25
9 Вольфсбург Вольфсбург 16 24
10 Аугсбург Аугсбург 16 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
13 Герта Герта 16 18
14 Майнц 05 Майнц 05 16 18
15 Кельн Кельн 16 14
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 16 14
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 16 12
18 Падерборн Падерборн 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов