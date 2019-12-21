"Лейпциг" обыграл "Аугсбург", "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью и другие итоги матчей 17-го тура Бундеслиги

"Лейпциг" обыграл "Аугсбург" в матче 17-го тура Бундеслиги и стал единоличным лидером чемпионата Германии.

В параллельных встречах турнира "Бавария" обыграла "Вольфсбург", "Байер" был сильнее "Майнца", "Кельн" одолел "Вердер", а "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью.

"Лейпциг" - "Аугсбург" - 3:1 (0:1)

Голы: Нидерлехнер, 8 - 0:1, Лаймер, 68 - 1:1, Шик, 79 - 2:1, Поульсен, 89 - 3:1.

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Лаймер, Нкунку, Демме (Забитцер, 65), Айдара, Адамс (Поульсен, 86), Шик (Мукьеле, 83), Вернер.

"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер, Гауэлеув, Едвай (Моравек, 60), Удуокхай, Йагу Амарал, Байер, Варгас, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Кордова (Хан, 81), Рихтер.

"Бавария" - "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Зиркзе, 85 - 1:0, Гнабри, 89 - 2:0.

"Бавария": Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Хави Мартинес (Боатенг, 45+3), Мюллер, Перишич, Коутинью (Зиркзе, 83), Гнабри (Даяку, 90+1), Дэйвис, Левандовски.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Мбабу, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Вегхорст, 77), Штеффен (Паулу Отавиу, 67), Шлагер (Герхардт, 57), Жуан Виктор.

"Майнц" - "Байер" - 0:1 (0:0)

Гол: Аларио, 90+3.

"Майнц": Центнер, Кариколь, Хак, Ниакате, Куэйсон (Онисиво, 87), Озтунали, Фернандес, Баку, Кунде, Солои (Матета, 68), Боэтиус.

"Байер": Храдецки, Бендер, Та, Венделл, Рецос (Беллараби, 46), Арангис, Демирбай (Аларио, 81), Амири, Хаверц, Фолланд, Диаби (Драгович, 74).

"Кельн" - "Вердер" - 1:0 (1:0)

Гол: Кордоба, 39.

"Кельн": Хорн, Хектор (Верстрате, 27), Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Шмиц, 63), Борнау, Каттербах, Дрекслер, Скири, Кордоба, Тильманн (Теродде, 86).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович (Писарро, 78), Аугустинссон (Бартельс, 67), Фридль, Баргфреде (Й.Эггештайн, 79), Классен, М.Эггештайн, Осако, Рашица, Голлер.

"Шальке" - "Фрайбург" - 2:2 (1:0)

Голы: Сердар, 26 - 1:0, Петерсен, 54 (с пенальти) - 1:1, Грифо, 67 (с пенальти) - 1:2, Кутуджу, 80 - 2:2.

"Шальке": Шуберт, Очипка, Кенни, Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Маскарель, Раман (Бургшталлер, 90+3), Сердар, Харит, Матондо (Кутуджу, 70).

"Фрайбург": Флеккен, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо (Боррелло, 76), Хаберер (Квон Чхан Хун, 60), Петерсен, Хелер (Франц, 90+3).

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