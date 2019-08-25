"Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" в матче 2-го тура Бундеслиги

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"Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" в матче 2-го тура Бундеслиги

"Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" в матче 2-го тура Бундеслиги.

В составе хозяев встречи голами отметились Тимо Вернер и Юссуф Поульсен

"Лейпциг" побеждает во вором матче подряд. У "Айнтрахта" первый проигрыш.

"РБ Лейпциг" - "Айнтрахт Ф" - 2:1 (1:0)

Голы: Вернер, 10 - 1:0, Поульсен, 80 - 2:0, Гонсалу Пасьенсия, 89 - 2:1.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Забитцер, Нкунку (Форсберг, 61), Демме (Ляймер, 46), Поульсен, Вернер (Лукман, 79).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хасебе, Абраам (Туре, 87), Дурм (Чэндлер, 77), Н`Дика, Роде (де Гузман, 77), Кор, Костич, Камада, Гонсалу Пасьенсия, Йовелич.

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