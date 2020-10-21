"Лейпциг" обыграл "Истамбул ББ" в матче Лиги Чемпионов

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"Лейпциг" обыграл "Истамбул ББ" в матче Лиги Чемпионов

"Лейпциг" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов обыграл "Истанбул Башакшехир".

В составе победителей дубль оформил защитник Анхелиньо.

"Лейпциг" - "Истанбул Башакшехир" - 2:0 (2:0)

Голы: Анхелиньо, 16 - 1:0, Анхелиньо, 20 - 2:0.

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано (Конате, 66), Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 58), Форсберг (Хван Хи Чхан, 46), Нкунку (Клайверт, 70), Ольмо (Хенрикс, 65), Поульсен.

"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Шкртел, Епуряну, Рафаэл да Силва, Жуниор Кайсара (Беркай Озджан, 30), Болинголи-Мбомбо, Мехмет Топал (Ба, 67), Дениз Тюрюч (Жулиану, 84), Ирфан Кахведжи (Алексич, 83), Вишча, Кривелли.

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