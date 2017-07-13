"Лейпциг" отказал "Ливерпулю" в трансфере Кейта за 65 миллионов евро

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"Лейпциг" отказал "Ливерпулю" в трансфере Кейта за 65 миллионов евро

"Ливерпуль" продолжает переговоры о покупке гвинейского полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 65 миллионов евро, но получил отказ. Скорее всего, мерсисайдцы больше не будут повышать предложение и откажутся от покупки игрока.

22-летний Кейта выступает за "Лейпциг" с 2016 года, провел за клуб 31 матч и забил 8 голов.

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