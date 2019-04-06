"Лейпциг" переиграл "Байер", а "Штутгарт" и "Нюрнберг" разошлись миром

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"Лейпциг" переиграл "Байер", а "Штутгарт" и "Нюрнберг" разошлись миром

"Лейпциг" в гостевом матче обыграл "Байер" в рамках 28-го тура чемпионата Германии. 

В параллельной игре тура "Штутгарт" и "Нюрнберг" закончили результативной ничьей.

"Байер" - "РБ Лейпциг" - 2:4 (2:1)

Голы: Хаверц, 11 (с пенальти) - 1:0, Забитцер, 17 - 1:1, Хаверц, 23 - 2:1, Вернер, 64 - 2:2, Форсберг, 71 (с пенальти) - 2:3, Кунья, 83 - 2:4.

"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер (Аларио, 72), Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд (Паулинью, 81), Бэйли.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Мукьеле, 46), Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг (Демме, 85), Ляймер, Айдара (Кунья, 46), Вернер.

"Штутгарт" - "Нюрнберг" - 1:1 (0:1)

Голы: Перейра, 42 - 0:1, Озан Кабак, 75 - 1:1.

"Штутгарт": Цилер, Бек (Дидави, 46), Инсуа (Соса, 78), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Эссвайн (Гонсалес, 61), Цубер, Аскасибар, Гомес, Донис.

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Кубо, 26. Петрак, 88), Эррас, Левен, Исхак (Мисидьян, 68), Перейра.

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