"Лейпциг" переиграл "Байер", а "Штутгарт" и "Нюрнберг" разошлись миром
"Лейпциг" в гостевом матче обыграл "Байер" в рамках 28-го тура чемпионата Германии.
В параллельной игре тура "Штутгарт" и "Нюрнберг" закончили результативной ничьей.
"Байер" - "РБ Лейпциг" - 2:4 (2:1)
Голы: Хаверц, 11 (с пенальти) - 1:0, Забитцер, 17 - 1:1, Хаверц, 23 - 2:1, Вернер, 64 - 2:2, Форсберг, 71 (с пенальти) - 2:3, Кунья, 83 - 2:4.
"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер (Аларио, 72), Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд (Паулинью, 81), Бэйли.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Мукьеле, 46), Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг (Демме, 85), Ляймер, Айдара (Кунья, 46), Вернер.
"Штутгарт" - "Нюрнберг" - 1:1 (0:1)
Голы: Перейра, 42 - 0:1, Озан Кабак, 75 - 1:1.
"Штутгарт": Цилер, Бек (Дидави, 46), Инсуа (Соса, 78), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Эссвайн (Гонсалес, 61), Цубер, Аскасибар, Гомес, Донис.
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Кубо, 26. Петрак, 88), Эррас, Левен, Исхак (Мисидьян, 68), Перейра.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14