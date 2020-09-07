"Лейпциг" показал форму на сезон-2020/21 для Лиги Чемпионов

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"Лейпциг" показал форму на сезон-2020/21 для Лиги Чемпионов

"РБ Лейпциг" презентовал новую форму на сезон-2020/21 для игры в Лиге Чемпионов.

Техническим директором клуба является Nike.

Комплект выполнен с использованием синего, белого и оранжевого цветов.

"Новая форма украшена футуристическим принтом, вдохновленным энергией быка", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, в прошлом сезоне клуб дошел до полуфинала турнира, где проиграл ПСЖ (0:3).

А еще: "РБ Лейпциг" договорился о трансфере таланта из "Герты"| http://soccernews.ru
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