"Лейпциг" показал форму на сезон-2020/21 для Лиги Чемпионов

"РБ Лейпциг" презентовал новую форму на сезон-2020/21 для игры в Лиге Чемпионов.

Техническим директором клуба является Nike.

Комплект выполнен с использованием синего, белого и оранжевого цветов.

"Новая форма украшена футуристическим принтом, вдохновленным энергией быка", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, в прошлом сезоне клуб дошел до полуфинала турнира, где проиграл ПСЖ (0:3).

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