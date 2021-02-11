"Лейпциг" полностью выкупил права на Анхелиньо

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"Лейпциг" полностью выкупил права на Анхелиньо"РБ Лейпциг" объявил о выкупе прав на защитника Анхелиньо, сообщает Kicker.

"Быки" воспользовались пунктом соглашения с "Манчестер Сити". Сообщается, что главный тренер команды Юлиан Нагельсманн высоко оценивает игру футболиста, что стало причиной для досрочного выкупа защитника у "горожан".

Тперь "РБ Лейпциг" должен выплатить за испанца 18 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 в Бундеслиге Анхелиньо провел 19 матчей и забил четыре гола.

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