"Лейпциг" полностью выкупил права на Анхелиньо

"РБ Лейпциг" объявил о выкупе прав на защитника Анхелиньо, сообщает Kicker.

"Быки" воспользовались пунктом соглашения с "Манчестер Сити". Сообщается, что главный тренер команды Юлиан Нагельсманн высоко оценивает игру футболиста, что стало причиной для досрочного выкупа защитника у "горожан".

Тперь "РБ Лейпциг" должен выплатить за испанца 18 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 в Бундеслиге Анхелиньо провел 19 матчей и забил четыре гола.