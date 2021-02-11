"Лейпциг" полностью выкупил права на Анхелиньо
"РБ Лейпциг" объявил о выкупе прав на защитника Анхелиньо, сообщает Kicker.
"Быки" воспользовались пунктом соглашения с "Манчестер Сити". Сообщается, что главный тренер команды Юлиан Нагельсманн высоко оценивает игру футболиста, что стало причиной для досрочного выкупа защитника у "горожан".
Тперь "РБ Лейпциг" должен выплатить за испанца 18 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 в Бундеслиге Анхелиньо провел 19 матчей и забил четыре гола.
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|Команда
|М
|О
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|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
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|59
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|Вольфсбург
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|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
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|11
|Герта
|32
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|Унион Берлин
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|Майнц 05
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