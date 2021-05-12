"Лейпциг" продлил контракт с Форсбергом

Теги бундеслигарб лейпцигэмиль форсберг

"Лейпциг" продлил контракт с ФорсбергомФото: твиттер "Лейпцига"/Автор неизвестен

Официальный сайт "РБ Лейпцига" сообщает о том, что клуб продлил контракт с полузащитником Эмилем Форсбергом.

Сообщается, что контракт рассчитан до 2025-го года.

Напомним, что Форсберг стал игроком немецкого клуба в январе 2015-го года. Швед уже успел принять участие в 211 матчах за клуб.

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