"Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик

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"Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик

В матче 27-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" забил пять безответных голов "Майнцу".

В составе гостей хет-трик оформил нападающий Тимо Вернер. По голу забили Юссуф Поульсен и Марсель Забитцер.

"Майнц" - "Лейпциг" - 0:5 (0:3)

Голы: Вернер, 11 - 0:1, Поульсен, 23 - 0:2, Забитцер, 36 - 0:3, Вернер, 48 - 0:4, Вернер, 75 - 0:5

"Майнц": Мюллер, Сен-Жюст, Ниакате, Брума (Матета, 46), Аарон Мартин, Онисиво (Озтуналы, 74), Баку, Квайсон, Фернандеш (Латца, 74), Боэтиюс (Авонийи, 61), Кунде (Баррейро, 61).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано (Орбан, 60), Кампль (Вольф, 70), Ольмо, Забитцер (Адамс, 60), Нкунку (Лукман, 71), Лаймер (Мукиеле, 42), Вернер, Поульсен.

После 27 туров "Лейпциг" занимает 5 место в турнирной таблице, "Майнц" располагается на15 позиции.

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Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге

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