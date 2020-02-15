"Лейпциг" разгромил "Вердер" и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги

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"Лейпциг" разгромил "Вердер" и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги

"Лейпциг" разгромил "Вердер" в матче 22-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голами отметились Лукас КлостерманнПатрик Шик и Норди Мукиеле.

"Лейпциг" - "Вердер" - 3:0 (2:0)

Голы: Клостерманн, 17 - 0:1, Шик, 39 - 2:0, Мукиеле, 46 - 3:0.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн (Ампаду, 60), Анхелиньо, Лаймер (Айдара, 60), Забитцер, Ольмо (Форсберг, 69), Упамекано, Вернер, Шик.

"Вердер": Павленка, Фридль, Мойсандер, Велькович, Гебре Селассие, Битенкур (Эггештайн, 81), Эггештайн, Рашица, Классен, Фогт (Топрак, 61), Осако (Сарджент, 65).

На данный момент "Лейпциг" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. У "Вердера" 17 позиция.

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Комментарии

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