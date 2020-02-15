"Лейпциг" разгромил "Вердер" и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги
"Лейпциг" разгромил "Вердер" в матче 22-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей голами отметились Лукас Клостерманн, Патрик Шик и Норди Мукиеле.
"Лейпциг" - "Вердер" - 3:0 (2:0)
Голы: Клостерманн, 17 - 0:1, Шик, 39 - 2:0, Мукиеле, 46 - 3:0.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн (Ампаду, 60), Анхелиньо, Лаймер (Айдара, 60), Забитцер, Ольмо (Форсберг, 69), Упамекано, Вернер, Шик.
"Вердер": Павленка, Фридль, Мойсандер, Велькович, Гебре Селассие, Битенкур (Эггештайн, 81), Эггештайн, Рашица, Классен, Фогт (Топрак, 61), Осако (Сарджент, 65).
На данный момент "Лейпциг" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. У "Вердера" 17 позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|3
|РБ Лейпциг
|21
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16