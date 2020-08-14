"Лейпциг" впервые вышел в полуфинал ЛЧ. Клуб основан в 2009 году

"РБ Лейпциг" обыграл "Атлетико" (1:0) в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, команда из Саксонии впервые в истории вышла в полуфинал турнира, где 18 августа сыграет с ПСЖ.

Клуб, основанный в 2009 году, лишь в этом году дебютировал в плей-офф Лиги Чемпионов.

Отметим, команда играла в Группе С вместе с "Зенитом", "Лионом" и "Бенфикой".

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