"Лейпциг" вышел из карантина и сдулся: 4 причины, почему "быки" уже не борются за чемпионство в Германии

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"Лейпциг" вышел из карантина и сдулся: 4 причины, почему "быки" уже не борются за чемпионство в Германии

"Лейпциг" встретил Рождество во главе Бундеслиги, проведя мощный первый круг. Перед выходом из карантина абсолютно все отмечали, что у "быков" остались шансы на чемпионство. Хотелось ведь немного интриги и смещения "Баварии" из чемпионского трона! Но спустя три недели РБ проигрывает "Баварии" 11 очков и уже даже не претендует на титул. Более того, "быки" могут потерять место в Лиге Чемпионов, если финальный рывок окажется неудачным. Критическими стали три домашних ничьи с "Фрайбургом" (1:1), "Гертой" (2:2) и "Падерборном" (1:1). Все могло завершиться еще хуже – "Герта" заслужила выиграть на "Ред Булл Арене", а "Фрайбург" потерял победный гол из-за микроскопического офсайда. Что же случилось? Почему "Лейпциг" так стремительно поплыл в плане результатов? Разбираем ключевые причины.

Оборона на стандартах – это ужас!

Все 4 гола в отчетных матчах "Лейпциг" пропустил со стандартов. Пенальти Пёнтека вынесем за скобки, а три другие мяча в ворота Гулачи прилетели после угловых. Это уже неприятная посткарантинная тенденция. Зимой все говорили, что у команды есть пространство для прогресса на стандартах у своих ворот. Теперь за ошибки начали наказывать. Главный тренер после встречи с "Гертой" признал проблему: "Мы защищаемся на угловых, как школьная команда. Просто ничего не делаем – стоим и ждем, пока соперник пробьет". Пассивность его подопечных четко прослеживается – они напоминают расставленные манекены. Реакция запоздалая, то и дело утраченные позиции.

Создание моментов – есть! Реализация – нет!

Трудности со стандартами, как и игра в обороне в целом, не является чем-то критичным для "быков". Все можно было бы перекрыть на другом конце поля. По итогам первого круга "Лейпциг" имел статус самой результативной команды сезона в топ-чемпионатах, забивая в среднем 2,8 гола за матч. После Рождества ситуация заметно ухудшилась – 2,1 гол за матч в Бундеслиге. "К игре с Майнцем мы реализовывали во втором круге лишь 21% шансов, а в первом круге забивали 56% моментов", – грустно констатировал Нагельсманн. Слабая реализация ярко проявилась в поединке с "Фрайбургом": 22 удара, 4 невероятно убойные момент (читайте – верные голы), а в итоге всего один гол и куча потерянных возможностей. Другой пример – игра против "Падерборна", где один Вернер должен был забивать минимум 3 мяча. В то же время нельзя игнорировать то, что "Лейпциг" меньше создает. До зимней паузы – 2,6 xG на тур, а после – 2 xG в среднем за игру. В матче с "Гертой" саксонцы не наработали хотя бы на один гол, не создали ни одного стопроцентного шанса. Вернер ни разу не ударил по воротам, хотя и старался быть полезным в подыгрыше. Короче, что-то пошло не так!

Утрата стабильности

"Лейпциг" играет "неравномерно", чередуя роскошные перфомансы со слабыми. Против соперников с нарушенной структурой ("Майнц", "Шальке", "Кельн") команда генерирует тонну остроты, а против организованной обороны ("Фрайбург", "Герта", "Вольфсбург") возникают проблемы. Нестабильность объясняется очень просто – самый молодой состав и самый молодой тренер в Бундеслиге. "Лейпцигу" трудно одерживать победы на классе, грамотно распределять силы и делать результат малой кровью. "Мы только развиваемся в этом плане. Нам часто не хватает стабильности. "Бавария" проводит далеко не лучшую игру с "Унионом", но из нескольких моментов выжимает победу 2:0. Мы на той же неделе создали не меньше шансов против "Фрайбурга", однако не выиграли", – комментирует данную ситуацию Нагельсманн. Решение Юлиана также не способствуют стабильности. Постоянная ротация, постоянная смена позиций, постоянная смена схем. И все это даже во время матчей. Не сравнить с "Баварией" или "Боруссией", где значительно меньше перестановок. Впрочем, в этом есть свои плюсы. Тренер находится в поиске оптимальных решений и обычно находит их – у РБ до сих пор меньше всего поражений в Бундеслиге.

Ключевые личности не в форме

В первую очередь нужно говорить о Дайот Упамекано, которому карантин явно пошел не на пользу. До пандемии он выглядел роскошно – французу приписывали интерес от "Реала" и лично Зинедина Зидана. Перфомансы против "Баварии" и "Тоттенхэма" были невероятными. Однако сейчас 21-летний Дайот ощутимо сдал. Много позиционных ошибок ("Герта" забивала первый гол из-под него – Упамекано даже не шевельнулся, первый мяч "Кельна" тоже на его совести), много ошибок в передачах. "Он далек от той формы, которую имел до пандемии", – отмечает Нагельсманн. Нелепое удаление в первом тайме против "Падерборна" довершило картину. Недалеко ушли и другие центрбеки. Клостерманн привозит голы, Хальстенберг оставляет команду в меньшинстве на полчаса, Орбан вышел на 5 минут против "Падерборна" и создал панику в обороне, не поражает Мукиеле. Главный тренер связывает детские ошибки ("мы очень часто теряем мяч, когда соперник не прессингует") с отсутствием надлежащей коммуникации на поле. Он требует, чтобы игроки постоянно подсказывали партнерам. Нужно учитывать трудности с хавбеками. У лидера команды Забитцера повреждение, Кампль не успел полностью восстановится после травмы и снова попал в лазарет, Лаймер и Адамс кочуют между центром поля, правым флангом и скамейкой запасных, а Айдара, Лукман и Вольф пока не соответствуют уровню команды.

 

Описанные выше проблемы не катастрофические! Они лишь объясняют, почему "Лейпциг" выпал из борьбы за чемпионство, к которому и так не был готов. При этом команда остается сильной, гибкой, тактически грамотной и очень интересной в плане воплощения тренерских идей. Не стоит забывать, что Нагельсманн только первый год работает с РБ, а сезон проходит на фоне большого количества травм. Наставник не раз подчеркивал, что главная задача – попасть в ТОП-4. "Быки" должны с этим справиться, имея 3 очка гандикапа перед Гладбахом и Леверкузеном. А еще "Лейпциг" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, которую могут доиграть в экспресс-формате. Есть шансы прогреметь – 32-летний Нагельсманн прекрасно умеет противодействовать топ-клубам в конкретных матчах. В этом сезоне он так и не проиграл ни одного поединка прямым конкурентам.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 30 38
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 30 35
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