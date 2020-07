Лейтон Бейнс объявил о завершении карьеры. Он выступал за "Эвертон" 13 лет

Защитник "Эвертона" Лейтон Бейнс принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет.

У футболиста через несколько дней истекает контракт с "ирисками", после чего он завершит карьеру.

| Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. pic.twitter.com/mhYYWiPHHB