Лейтон Бейнс объявил о завершении карьеры. Он выступал за "Эвертон" 13 лет
Защитник "Эвертона" Лейтон Бейнс принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет.
У футболиста через несколько дней истекает контракт с "ирисками", после чего он завершит карьеру.
| Leighton Baines has announced his retirement from football.— Everton (@Everton) July 26, 2020
Thank you for everything, Leighton. pic.twitter.com/mhYYWiPHHB
Бейнс выступал за "Эвертон" с 2007 года, сыграл 420 матчей, забил 39 голов и сделал 67 ассистов.
За сборную Англии фулбек провёл 30 игр и отличился 1 раз.
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|Арсенал Лондон
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|Астон Вилла
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