Лейтон Бейнс объявил о завершении карьеры. Он выступал за "Эвертон" 13 лет

Защитник "Эвертона" Лейтон Бейнс принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет.

У футболиста через несколько дней истекает контракт с "ирисками", после чего он завершит карьеру.

| Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. pic.twitter.com/mhYYWiPHHB — Everton (@Everton) July 26, 2020

Бейнс выступал за "Эвертон" с 2007 года, сыграл 420 матчей, забил 39 голов и сделал 67 ассистов.

За сборную Англии фулбек провёл 30 игр и отличился 1 раз.

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