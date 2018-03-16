Лейва, Корреа и Уэлбек вошли в команду недели в Лиге Европы

УЕФА определила символическую сборную Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что в нее не попал ни один игрок ЦСКА, который победил на выезде "Лион" (3:2) и завоевал путевку в четвертьфинал.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратарь: Алеш Грушка ("Виктория Пльзень")

защитники: Филипе Луис ("Атлетико"), Стефан де Врей ("Лацио"), Луис Фелипе ("Лацио"), Бернарду Фернардес ("Лейпциг")

полузащитники: Лукас Окампос ("Марсель"), Родриго Батталья ("Спортинг"), Лукас Лейва ("Лацио"), Анхель Корреа ("Атлетико")

нападающие: Дэнни Уэлбек ("Арсенал) и Марек Бакош ("Виктория).

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