"Лез Эрбье" - ПСЖ - 0:2 (обзор)

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"Лез Эрбье" - ПСЖ - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор финального матча Кубка Франции, в котором ПСЖ обыграл "Лез Эрбье".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 36 73
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Нант 36 46
11 Генгам 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
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