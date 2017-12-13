LFP не обнаружила у ПСЖ финансовых нарушений



Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) исследовала финансовую деятельность ПСЖ, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, LFP не обнаружила никаких нарушений в деятельности парижского клуба. В данный момент такое расследование относительно ПСЖ проводит и УЕФА.

Напомним, что прошлым летом ПСЖ потратил на трансферы 238 миллионов евро.

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