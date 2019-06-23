ЛГБТ-активисты выступили против назначения Сарри в "Ювентус"

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ЛГБТ-активисты выступили против назначения Сарри в "Ювентус"

В Неаполе состоялся ЛГБТ-парад, на котором активисты выразили протест против назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера "Ювентуса".

Во время шествия протестующие несли плакаты с надписью "Сарри в "Ювентусе" - это против природы".

Напомним, что 60-летний наставник подписал с "Ювентусом" трехлетний контракт. Ранее он на протяжении трех сезонов тренировал "Наполи" и занимал с клубом второе место в чемпионате Италии после "Ювентуса".

Не пропустите: "Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера. | http://soccernews.ru
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