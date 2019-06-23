ЛГБТ-активисты выступили против назначения Сарри в "Ювентус"
В Неаполе состоялся ЛГБТ-парад, на котором активисты выразили протест против назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера "Ювентуса".
Во время шествия протестующие несли плакаты с надписью "Сарри в "Ювентусе" - это против природы".
Gay-pride Napoli ️ #Napoli #NapoliPride #gaypride #sarri pic.twitter.com/Z5RbmyQrmh— Nino Mocerino (@NinoMocerino_) 22 июня 2019 г.
Напомним, что 60-летний наставник подписал с "Ювентусом" трехлетний контракт. Ранее он на протяжении трех сезонов тренировал "Наполи" и занимал с клубом второе место в чемпионате Италии после "Ювентуса".
Не пропустите: "Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17