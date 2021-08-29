Ли Кан Ин покидает "Валенсию" и переходит в другой клуб Ла Лиги
Фото: инстаграм Ли Кан Ина/Автор неизвестен
Корейский атакующий полузащитник Ли Кан Ин в ближайшее время перейдет из "Валенсии" в "Мальорку", сообщает Superdeporte.
По информации источника, островитяне не заплатят ни евро за этот переход.
У футболиста были предложения от других клубов, в том числе из Ла Лиги и АПЛ, однако он выбрал вариант с "Мальоркой", которая в этом сезоне вернулась в Примеру и после трёх туров имеет 7 очков в своем активе.
20-летний кореец переехал в "Валенсию" в возрасте 10 лет, в 2011 году. Он уже успел попрощаться с "летучими мышами" в своем инстаграме.
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