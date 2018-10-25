Ли Шарп советует "Манчестер Юнайтед" отправить Лукаку в отпуск

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Ли Шарп советует "Манчестер Юнайтед" отправить Лукаку в отпуск

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп критически отозвался об игре форварда "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.

"У него ужасный приём мяча. Я никогда не видел центрального форварда с таким плохим приёмом. Это, безусловно, вредит игре команды. Лукаку объясняет свою плохую форму участием в Чемпионате Мира. Так отправьте его в отпуск на пару недель" - приводит слова Шарпа Goal.com.

В этом сезоне 25-летний Лукаку сыграл за "МЮ" 13 матчей и забил всего 4 гола. При этом бельгиец сумел огорчить только "Брайтон", дважды "Бернли" и "Уотфорд". 

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