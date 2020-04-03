Личный самолёт Месси совершил вынужденную посадку

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Личный самолёт Месси совершил вынужденную посадку

У личного самолёта капитана "Барселоны" Лионеля Месси возникли технические неполадки, сообщает HLN.

По информации источника, по этой причине воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя.

Самолёт направлялся в Тенерифе. Был ли на борту сам футболист, выяснить не удалось.

Напомним, что Месси купил самолёт два года назад за 13 миллионов евро.

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