Личный самолёт Месси совершил вынужденную посадку
У личного самолёта капитана "Барселоны" Лионеля Месси возникли технические неполадки, сообщает HLN.
По информации источника, по этой причине воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя.
Самолёт направлялся в Тенерифе. Был ли на борту сам футболист, выяснить не удалось.
Напомним, что Месси купил самолёт два года назад за 13 миллионов евро.
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|20
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|20
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|14