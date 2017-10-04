Личный тренер Неймара по фитнесу включен в тренерский штаб сборной Бразилии

Теги бразилиянеймар

Личный тренер Неймара по фитнесу включен в тренерский штаб сборной БразилииЛичный тренер по фитнесу вингера сборной Бразилии Неймара Рикардо Роза был включен в тренерский штаб национальной команды.

Как информирует sport.es, главной звезде "пентакампеонов" удалось согласовать с федерацией футбола своей страны и наставником "селесао" Тите вопрос о включении своего работника в число тренеров национальной команды.

Отметим, что ранее Неймар выбил должность Розе и в структуре своего клуба - ПСЖ

Не пропустите: у Неймара возникли проблемы с пальцами ног. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов