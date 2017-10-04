Личный тренер Неймара по фитнесу включен в тренерский штаб сборной Бразилии

Личный тренер по фитнесу вингера сборной Бразилии Неймара Рикардо Роза был включен в тренерский штаб национальной команды.

Как информирует sport.es, главной звезде "пентакампеонов" удалось согласовать с федерацией футбола своей страны и наставником "селесао" Тите вопрос о включении своего работника в число тренеров национальной команды.

Отметим, что ранее Неймар выбил должность Розе и в структуре своего клуба - ПСЖ.

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