Личный врач Марадоны ответил на обвинения в его смерти

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Личный врач Марадоны ответил на обвинения в его смерти

Леопольдо Луке, бывший личный врач легендарного футболиста Диего Марадоны, высказался о том, что его обвиняют в смерти аргентинца.

Ранее сообщалось, что родственники культового спортсмена считают медика ответственным за трагедию. В связи с этим возбуждено уголовное дело, в рамках которого был обыскан дом Луке в испанском Сан-Исидро.

"Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении правосудия. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю её. Мы дали им всю информацию, которую они просили", - цитирует Луке BBC.

По информации Telam, врача обвиняют в непредумышленном убийстве Марадоны. Аргентинец умер в прошлую среду в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

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