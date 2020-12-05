Личный врач Марадоны вышел из-под ареста
Леопольдо Луке, бывший личный врач легендарного футболиста Диего Марадоны, отпущен на свободу.
Как сообщает Clarin, суд принял доводы, представленные адвокатами доктора, поэтому решил выпустить его из-под ареста.
Ранее стало известно, что Луке обвиняют в непредумышленном убийстве Марадоны. Врач якобы оставил культового аргентинца в опасности и не оказал ему вовремя медицинскую помощь.
Чемпион мира 1986 года умер 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.
Не пропустите: Стадион "Наполи" официально переименовали в честь Марадоны. | http://soccernews.ru
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