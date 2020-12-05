Личный врач Марадоны вышел из-под ареста

Леопольдо Луке, бывший личный врач легендарного футболиста Диего Марадоны, отпущен на свободу.

Как сообщает Clarin, суд принял доводы, представленные адвокатами доктора, поэтому решил выпустить его из-под ареста.

Ранее стало известно, что Луке обвиняют в непредумышленном убийстве Марадоны. Врач якобы оставил культового аргентинца в опасности и не оказал ему вовремя медицинскую помощь.

Чемпион мира 1986 года умер 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

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