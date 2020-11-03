Личный врач рассказал о состоянии здоровья Марадоны
Леопольдо Луке, личный врач легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, назвал причину госпитализации своего пациента.
"Он сам захотел приехать в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Диего госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс. Скоро ему будет намного лучше", - цитирует Луке TNT Sports.
Ранее сообщалось, что Марадона плохо себя чувствовал ещё в пятницу, поэтому досрочно покинул праздничные мероприятия, связанные с его 60-летием.
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