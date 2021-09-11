Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас"

Теги кристал пэластоттенхэм

Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас"

Фото твиттер АПЛ

В рамках 4-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" потерпел крупное поражение в дерби с "Кристал Пэлас".

"Шпоры" уступили в гостях со счётом 0:3, играя с 58-й минуты вдесятером.

В составе "орлов" отличились Уилфрид Заа и дважды Одсонн Эдуар.

"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" - 3:0

Голы: 1:0 – 76, пенальти Заа, 2:0 – 84 Эдуар, 3:0 – 90 Эдуар.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Миливоевич, 67), Макартур, Галлахер, Айю (Олисе, 86), Заа, Бентеке (Эдуар, 84).

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер (Родон, 12), Танганга, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Уинкс (Дэвис, 60), Скипп, Кейн.

Удаление: Танганга (58).

Стоит отметить, что, несмотря на проигрыш, "Тоттенхэм" сохраняет лидерство в лиге.

Не пропустите: Феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов". Он мог пропустить матч из-за военного переворота в Гвинее

Дубль Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов". Он мог пропустить матч из-за военного переворота в Гвинее

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов