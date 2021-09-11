Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас"

Фото твиттер АПЛ

В рамках 4-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" потерпел крупное поражение в дерби с "Кристал Пэлас".

"Шпоры" уступили в гостях со счётом 0:3, играя с 58-й минуты вдесятером.

В составе "орлов" отличились Уилфрид Заа и дважды Одсонн Эдуар.

"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" - 3:0

Голы: 1:0 – 76, пенальти Заа, 2:0 – 84 Эдуар, 3:0 – 90 Эдуар.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Миливоевич, 67), Макартур, Галлахер, Айю (Олисе, 86), Заа, Бентеке (Эдуар, 84).

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер (Родон, 12), Танганга, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Уинкс (Дэвис, 60), Скипп, Кейн.

Удаление: Танганга (58).

Стоит отметить, что, несмотря на проигрыш, "Тоттенхэм" сохраняет лидерство в лиге.

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