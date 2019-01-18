Лидер "Атлетико" выбыл на неопределённый срок

Ведущий полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес из-за травмы выбыл на неопределённый срок, сообщает официальный сайт клуба.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против "Жироны" 24-летний футболист получил мышечное повреждение бедра.

Сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения углублённого медицинского обследования.

В текущем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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