Лидер "Атлетико" выбыл на неопределённый срок

Теги атлетико мадридсауль ньигестравмы

Лидер "Атлетико" выбыл на неопределённый срок

Ведущий полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес из-за травмы выбыл на неопределённый срок, сообщает официальный сайт клуба.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против "Жироны" 24-летний футболист получил мышечное повреждение бедра.

Сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения углублённого медицинского обследования.

В текущем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Челси" назвал "Атлетико" стоимость Альваро Мораты. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ сделал "Зениту" предложение по трансферу ключевого игрока

ПСЖ сделал "Зениту" предложение по трансферу ключевого игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов