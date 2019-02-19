Лидер "Барселоны" провел сотый матч за клуб

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" стала сотой игрой Жерара Пике, которую он сыграл в ЛЧ за каталонский клуб.

Для Месси этот матч стал 130-й игрой. Пике стал седьмым в истории "Барселоны", кому удалось достичь этого результата.

Встреча "Лион" - "Барселона" проходит сейчас стадионе "Люмьер".

В турнирной таблице Примеры "Барселона" занимает лидирующую позицию.

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