Лидер "Баварии" близок к возвращению в строй

Ведущий полузащитник "Баварии" Арьен Роббен близок к возвращению в строй, сообщает Bild.

По сведениям издания, 35-летний голландец в среду приступил к тренировкам с мячом. Ожидается, что он вернётся к полноценным занятиям в общей группе примерно через неделю.

Напомним, что опытный вингер не выходит на поле с 27 ноября прошлого года. У него были проблемы с бедром, а также гнойная зубная инфекция.

В текущем сезоне Роббен сыграл за "Баварию" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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