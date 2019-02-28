Лидер "Баварии" близок к возвращению в строй
Ведущий полузащитник "Баварии" Арьен Роббен близок к возвращению в строй, сообщает Bild.
По сведениям издания, 35-летний голландец в среду приступил к тренировкам с мячом. Ожидается, что он вернётся к полноценным занятиям в общей группе примерно через неделю.
Напомним, что опытный вингер не выходит на поле с 27 ноября прошлого года. У него были проблемы с бедром, а также гнойная зубная инфекция.
В текущем сезоне Роббен сыграл за "Баварию" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|23
|42
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13