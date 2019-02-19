Лидер "Баварии" не примет участия в ответном матче с "Ливерпулем"

Защитник "Бавария" Йозуа Киммих не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

В первой игре, которая проходит на данный момент, Киммих получил желтую карточку. Футболист получил предупреждение из-за фола на нападающем Садио Мане.

Для 24-летнего игрока данная карточка стала третьей в турнире, из-за этого он не сможет участвовать в ответной встрече в Мюнхене 13 марта.

В нынешнем сезоне Киммих участвовал в 33 матчах, отметившись 1 голом.

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