Лидер "Байера" пропустит ответный матч с "Краснодаром"

Ведущий полузащитник "Байера" Карим Бельараби выбыл из строя из-за травмы бедра, сообщает официальный сайт леверкузенского клуба.

Точные сроки восстановления 28-летнего немца пока неизвестны, однако он точно пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара".

В текущем сезоне Бельараби сыграл за "фармацевтов" 21 матч, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Матч "Байер" - "Краснодар" состоится в четверг, 21 февраля, в 23:00 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась нулевой ничьей.

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