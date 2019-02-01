Лидер "Бетиса" выбыл на неопределённый срок

Ведущий полузащитник "Бетиса" Вильям Карвалью выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, хавбек сборной Португалии получил повреждение ноги. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В текущем сезоне 26-летний Карвалью сыграл за "Бетис" 26 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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