Лидер "Бордо" в ответ на апелляцию получил увеличение срока дисквалификации

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Лидер "Бордо" в ответ на апелляцию получил увеличение срока дисквалификации

Ведущий полузащитник "Бордо" Малком подал апелляцию на одноматчевую дисквалификацию за симуляцию в игре с "Лионом".

Однако, как сообщает RMC Sport, пересмотр дела обернулся для 20-летнего бразильца не отменой наказания, а его ужесточением.

Теперь Малком будет вынужден пропустить два матча - против "Ниццы" и "Монако". | http://soccernews.ru

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