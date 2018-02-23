Лидер "Бордо" в ответ на апелляцию получил увеличение срока дисквалификации

Ведущий полузащитник "Бордо" Малком подал апелляцию на одноматчевую дисквалификацию за симуляцию в игре с "Лионом".

Однако, как сообщает RMC Sport, пересмотр дела обернулся для 20-летнего бразильца не отменой наказания, а его ужесточением.

Теперь Малком будет вынужден пропустить два матча - против "Ниццы" и "Монако". | http://soccernews.ru