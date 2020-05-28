Лидер чемпионата Австрии ЛАСК лишился 6 очков за преждевременные контактные тренировки

Австрийская Бундеслига применила санкции в отношении лидера чемпионата ЛАСК.

Сообщается, что клуб оштрафовали на 75 тысяч евро, а также сняли шесть очков за нарушение правил.

Несколько недель назад ЛАСК начал проводит полноценные контактные тренировки, хотя в то время разрешалось заниматься маленькими группами с сохранением дистанции.

Клуб обвинили в нарушении медицинского протокола. Кроме того, остальные клубы выразили недовольство тем, что у ЛАСК будет преимущество, так как они начали раньше проводить полноценные тренировки.

Отмечается, что после снятия 6 очков ЛАСК опустился на второе место и теперь отстает от "Зальцбурга" на 3 очка. Возобновление чемпионата запланировано на 2 июня.

Читайте также: Названа дата возобновления чемпионата Австрии. | http://soccernews.ru