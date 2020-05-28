Лидер чемпионата Австрии ЛАСК лишился 6 очков за преждевременные контактные тренировки
Австрийская Бундеслига применила санкции в отношении лидера чемпионата ЛАСК.
Сообщается, что клуб оштрафовали на 75 тысяч евро, а также сняли шесть очков за нарушение правил.
Несколько недель назад ЛАСК начал проводит полноценные контактные тренировки, хотя в то время разрешалось заниматься маленькими группами с сохранением дистанции.
Клуб обвинили в нарушении медицинского протокола. Кроме того, остальные клубы выразили недовольство тем, что у ЛАСК будет преимущество, так как они начали раньше проводить полноценные тренировки.
Отмечается, что после снятия 6 очков ЛАСК опустился на второе место и теперь отстает от "Зальцбурга" на 3 очка. Возобновление чемпионата запланировано на 2 июня.
Читайте также: Названа дата возобновления чемпионата Австрии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17