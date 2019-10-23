Лидер чемпионата Беларуси подписал Хачериди

Известный украинский защитник Евгений Хачериди стал игроком брестского "Динамо".

Лидер белорусского чемпионата объявил о заключении двухлетнего контракта с 32-летним футболистом.

Хачериди с лета 2019 года находился в статусе свободного агента. Его последним клубом был ПАОК.

Стоит отметить, что за брестское "Динамо" выступает ещё один экс-игрок сборной Украины - Артём Милевский.

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