Лидер чемпионата Франции "Лилль" проиграл аутсайдеру
Фото: Твиттер @LOSC_EN
Завершился матч в рамках 30 тура Лиги 1 между лидирующим в чемпионате "Лиллем" и аутсайдером первенства "Нимом". Несмотря на разницу в классе и огромный очковый отрыв, гости смогли удивить соперника и победили со счетом 2:1. Все голы были забиты еще до перерыва и весь второй тайм "Ним" сдерживал опасные атаки хозяев. "Лилль" смог забить дважды, но оба раза арбитр отменял взятие ворот. Итоговый результат, наверняка, очень порадовал ПСЖ, ведь теперь у "Лилля" 63 очка после 30 матчей, а у парижан, идущих на втором месте, всего на 3 балла меньше, но есть игра в запасе. "Ним" же смог подняться на 18 строчку в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
"Лилль" - "Ним" 1:2 (1:2)
Голы: Коне, 12 - 0:1, Шека, 20 - 1:1, Рипар, 45 - 1:2
"Лилль": Меньян, Фонте, Рейнилду, Челик (Сумаре, 76), Ботман (Тиагу Джало, 75), Андре (Саншеш, 64), Шека, Бамба (Языджи, 65), Йылмаз, Дэвид, Веа (Луис Араужо, 46).
"Ним": Рене, Мелинг, Уэда, Гессум, Алакуш, Кубас, Элиассон (Бюрне, 90), Фомба, Ферхат, Коне (До, 77), Рипар.
Читать также: ПСЖ выбил "Лилль" из Кубка Франции | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13