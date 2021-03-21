Лидер чемпионата Франции "Лилль" проиграл аутсайдеру

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Лидер чемпионата Франции "Лилль" проиграл аутсайдеруФото: Твиттер @LOSC_EN
Завершился матч в рамках 30 тура Лиги 1 между лидирующим в чемпионате "Лиллем" и аутсайдером первенства "Нимом". Несмотря на разницу в классе и огромный очковый отрыв, гости смогли удивить соперника и победили со счетом 2:1. Все голы были забиты еще до перерыва и весь второй тайм "Ним" сдерживал опасные атаки хозяев. "Лилль" смог забить дважды, но оба раза арбитр отменял взятие ворот. Итоговый результат, наверняка, очень порадовал ПСЖ, ведь теперь у "Лилля" 63 очка после 30 матчей, а у парижан, идущих на втором месте, всего на 3 балла меньше, но есть игра в запасе. "Ним" же смог подняться на 18 строчку в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

"Лилль" - "Ним" 1:2 (1:2)

Голы: Коне, 12 - 0:1, Шека, 20 - 1:1, Рипар, 45 - 1:2

"Лилль": Меньян, Фонте, Рейнилду, Челик (Сумаре, 76), Ботман (Тиагу Джало, 75), Андре (Саншеш, 64), Шека, Бамба (Языджи, 65), Йылмаз, Дэвид, Веа (Луис Араужо, 46).

"Ним": Рене, Мелинг, Уэда, Гессум, Алакуш, Кубас, Элиассон (Бюрне, 90), Фомба, Ферхат, Коне (До, 77), Рипар.

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