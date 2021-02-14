Лидер чемпионата Франции не смог победить середняка

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Лидер чемпионата Франции не смог победить середнякаВ рамках 25 тура французской Лиги 1 состоялся матч между "Лиллем", который лидирует в чемпионате, и "Брестом". Встреча прошла спокойно (в створ был нанесен лишь 1 удар) и завершилась ничьей 0:0. Несмотря на результат, хозяева сохранили первое место в турнирной таблице. В их активе 55 очков, на 1 балл больше, чем у идущего вторым ПСЖ. Гости остались на 12 месте, набрав 31 очко.

"Лилль" - "Брест" 0:0 (0:0)

"Лилль": Меньян, Рейнилду, Фонте, Тиагу Джало, Челик, Иконе (Языджи, 61), Шека (Саншеш, 71), Бамба, Андре, Луис Араужо (Веа, 61), Дэвид (Лихаджи, 90).

"Брест": Сибуа, Шардонне, Перро, Пьер-Габриэль, Эрей, Ласн, Белькебла, Февр, Жан Лукас, Онора (Ле Дуарон, 90), Мунье.

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