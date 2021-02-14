Лидер чемпионата Франции не смог победить середняка
В рамках 25 тура французской Лиги 1 состоялся матч между "Лиллем", который лидирует в чемпионате, и "Брестом". Встреча прошла спокойно (в створ был нанесен лишь 1 удар) и завершилась ничьей 0:0. Несмотря на результат, хозяева сохранили первое место в турнирной таблице. В их активе 55 очков, на 1 балл больше, чем у идущего вторым ПСЖ. Гости остались на 12 месте, набрав 31 очко.
"Лилль" - "Брест" 0:0 (0:0)
"Лилль": Меньян, Рейнилду, Фонте, Тиагу Джало, Челик, Иконе (Языджи, 61), Шека (Саншеш, 71), Бамба, Андре, Луис Араужо (Веа, 61), Дэвид (Лихаджи, 90).
"Брест": Сибуа, Шардонне, Перро, Пьер-Габриэль, Эрей, Ласн, Белькебла, Февр, Жан Лукас, Онора (Ле Дуарон, 90), Мунье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13