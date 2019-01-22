Лидер чемпионата Турции креативно представил футболиста, похоронившего чемпионские надежды "Ливерпуля"
Сенегальский нападающий "Шанхай Шеньхуа" Демба Ба перешел "Истанбул Башакшехир", сообщает официальный сайт клуба.
Турецкий клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона. На презентации футболист предстал в маске символа клуба - совы.
Ба известен своим голом в ворота "Ливерпуля" в 2014 году после падения Стивена Джеррарда. Этот гол практически похоронил надежды мерсисайдского клуба на чемпионский титул.
33-летний Ба выступал за "Шанхай Шеньхуа" с 2015 по 2018, а также с 2018 по 2019 годы, провел за клуб 54 матча и забил 34 гола. Также играл за "Руэн", "Мускрон", "Хоффенхайм", "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Челси", "Бешикташ" и "Гезтепе". За сборную Сенегала сыграл 19 матчей и забил четыре мяча. Чемпион Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет два миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12