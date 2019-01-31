Лидер чемпионата Турции нацелился на игрока сборной России

"Истанбул Башакшехир" проявляет интерес к российскому защитнику Федору Кудряшову, которым также интересуется "Фенербахче". Об этом сообщают российские СМИ.

Турецкий клуб предложил футболисту контракт на 1,5 года с зарплатой на общую сумму в полтора миллиона евро. В данный момент Кудряшов находится свободным агентом. Игрок является свободным агентом, поэтому может достаться туркам бесплатно.

Напомним, что 31-летний Кудряшов в январе договорился о досрочном расторжении контракта с "Рубином". В этом сезоне он провел девять матчей в чемпионате России.

"Истанбул Башакшехир" лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 19 туров.

Не пропустите: Игрок "Зенита" может перейти в "Эспаньол". | http://soccernews.ru