Лидер чемпионата Турции нацелился на игрока сборной России
"Истанбул Башакшехир" проявляет интерес к российскому защитнику Федору Кудряшову, которым также интересуется "Фенербахче". Об этом сообщают российские СМИ.
Турецкий клуб предложил футболисту контракт на 1,5 года с зарплатой на общую сумму в полтора миллиона евро. В данный момент Кудряшов находится свободным агентом. Игрок является свободным агентом, поэтому может достаться туркам бесплатно.
Напомним, что 31-летний Кудряшов в январе договорился о досрочном расторжении контракта с "Рубином". В этом сезоне он провел девять матчей в чемпионате России.
"Истанбул Башакшехир" лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 19 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12