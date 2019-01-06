Лидер чемпионата Турции усилился экс-защитником "Спартака"

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Лидер чемпионата Турции усилился экс-защитником "Спартака"

"Истанбул" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Спартака" Сердара Таски.

31-летний немец заключил с лидером чемпионата Турции контракт до лета 2020 года. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.

Напомним, что с 2013 по 2018 год Таски выступал за "Спартак". Прошлым летом он покинул "красно-белых" и с тех пор оставался без команды.

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