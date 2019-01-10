Лидер ЦСКА громко высказался о своем будущем

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Лидер ЦСКА громко высказался о своем будущем
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич сомневается, что он останется в московском клубе после окончания срока его аренды. Сейчас хавбек принадлежит "Эвертону".

"Я не удивился, когда узнал, что ЦСКА не сможет выкупить мой трансфер. Мне рассказали, какая финансовая ситуация в команде. ЦСКА построил стадион и имеет много долгов. Сейчас они не могут совершать крупные трансферы. Также в России не очень хорошая экономическая ситуация. Мне обидно, так как ЦСКА отличный и перспективный клуб. В следующем сезоне мы наверняка можем стать еще сильнее. Проблема в том, что чем лучше я играю, тем выше моя стоимость", - приводит слова Влашича Sportske Novosti.

В нынешнем сезоне 21-летний Влашич провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевых паса. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2022 года.

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