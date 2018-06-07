Лидер ЦСКА отказался переходить в "Зенит"

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отклонил предложение о переходе в "Зенит", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист принял решение уехать из России и отказал "Зениту", несмотря на выгодное предложение. Хавбек близок к переходу в ПАОК.

Напомним, что контракт 31-летнего Вернблума с ЦСКА истекает летом и он отказался его продлевать.

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