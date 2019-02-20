Лидер ЦСКА отправился на обследование в Европу

Теги цска москваалан дзагоев

Лидер ЦСКА отправился на обследование в Европу

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправится на обследование в Германии из-за травмы колена.

Футболист вылетит в Европу 21 февраля вместе с врачом команды Шагабутдином Керимовым

Хавбек был травмирован на 16-й минуте в матче с "Картахеном" (3:1). Его унесли на носилках с поля.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист участвовал в 11 играх, отметившись 1 ассистом.

А еще: 18-летний голкипер ЦСКА перешел в "Енисей"| http://soccernews.ru

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