Лидер ЦСКА отправился на обследование в Европу
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправится на обследование в Германии из-за травмы колена.
Футболист вылетит в Европу 21 февраля вместе с врачом команды Шагабутдином Керимовым.
Дзага покидает поле на носилках. Будем надеяться, что всё обойдётся #КартахенаЦСКА pic.twitter.com/PuaBPT9kIu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.
Хавбек был травмирован на 16-й минуте в матче с "Картахеном" (3:1). Его унесли на носилках с поля.
В нынешнем сезоне 28-летний футболист участвовал в 11 играх, отметившись 1 ассистом.
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