Лидер ЦСКА Языджи получил травму
Фото: твиттер Юсуфа Языджи/Автор неизвестен
Турецкий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи травмировался в расположении сборной Турции, сообщается на сайте федерации футбола Турции.
Повреждение оценивается как легкое, из-за него он пропустил тренировку.
25-летний Языджи перешел в ЦСКА зимой на правах аренды из "Лилля". В нынешнем сезоне хавбек провел за "армейцев" пять матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
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