Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Сент Джеймс Парк" (Ньюкасл, Англия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Безоговорочный лидер английской Премьер лиги "Манчестер Сити" в рамках 20-го тура сыграет на выезде против представителя нижней части турнирной таблицы – команды "Ньюкасл Юнайтед", который в предыдущем туре наконец то смог прервать свою 9-ти матчевую серию без побед, обыграв в Лондоне "Вест Хэм" (3:2). Это будет противостояние двух испанских специалистов – Рафы Бенитеса и Пепа Гвардиолы, что добавляет встрече интриги, но, мало верится, что в игровом плане на данном этапе "сороки" смогут что-то противопоставить "горожанам", которые за этот календарный год уже забили 100 мячей и вполне могут в оставшихся 2-х турах побить рекорд Ливерпуля 1982 года, превысив планку в 106 мячей.

После сыгранных 19 туров чемпионата "Ньюкасл Юнайтед" имеет 18 очков и текущую 15-ю позицию в турнирной таблице. Однако плотность команд настолько высокая, что отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один балл. Отметим, что в последних 10 играх "сороки" потерпели 8 поражений, поэтому чтобы попытаться сохранить прописку в элите, команде Бенитеса необходимо усиливаться в январе, когда будет открыто трансферное окно. Сделать это будет не просто, квалифицированных игроков едва ли удастся заманить на "Сент Джеймс Парк". Скорее всего, команду ждет отчаянная борьба за выживание.

Добавим, что на своем поле "Ньюкасл Юнайтед" проиграл последние 4 матча, причем пропускал по 3 мяча от "Лестера" и "Уотфорда", которые несопоставимы по атакующей силе с линией атаки "Манчестер Сити". К тому же у "сорок" точно не сыграет в этом матче сербский нападающий Александр Митрович.

"Сити" продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав уже 55 очков. Победная серия "горожан" в чемпионате достигла 17 матчей. Своего ближайшего преследователя "Манчестер Юнайтед" команда Хосепа Гвардиолы опережает на 12 пунктов, имея игру в запасе. То есть потенциально, манкунианцы этот отрыв могут увеличить до 15 очков. По мнению многих, главная интрига в чемпионате Англии уже снята. И дело даже не в отличной форме "горожан", а в том, что конкуренты "Сити" очень далеки от своих оптимальных кондиций. Неужели, кто-то еще верит в чемпионскую гонку?

В прошлом туре "Манчестер Сити" принимал дома "Борнмут" и не испытал никаких проблем, одержав победу со счетом 4:0. Дублем отметился Агуэро и еще по одному голу на свой счет записали Стерлинг и Данило. В гостях подопечные Гвардиолы провели в текущем сезоне 9 поединков, в которых не потеряли ни одного очка. В лазарете у манкунианцев находятся Бенжамен Менди и Фил Фоден. А вот Джон Стоунс вполне может появиться в матче.

Отметим, что последний раз на своем поле самая северная команда АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" побеждал "Манчестер Сити" еще в сентябре 2005 года.

Интересные факты противостояния "Ньюкасла" и "Манчестер Сити":

В Премьер-лиге беспроигрышная серия "Манчестер Сити" в матчах с "Ньюкаслом" длится 19 игр

На своем поле "сороки" не могут победить "горожан" в 10 играх кряду

"Ньюкасл" выиграл один из последних 10 матчей

Победная серия "Сити" в Премьер-лиге составляет 17 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиот – Йедлин, Ласкеллес, Лежён, Манкильо, Мерино, Хэйден, Кристиан, Ритчи, Хоселу, Гэйл.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Данило, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Д.Силва, Гюндоган, Б.Силва, Сане, Жезус.

Прогноз на матч "Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити":

Команда Гвардиолы выглядит в этом матче на две головы выше и вполне способна нанести сопернику сокрушительное поражение. Однако не стоит забывать, что это рождественские туры, а в это время случаются чудеса. Особенно часто это происходит в Англии. Учитывая, что "сороки" наконец-то одержали победу в прошлом туре, они вполне могут дать бой лидеру чемпионата.

Букмекеры отдают колоссальное преимущество "Манчестер Сити". На победу гостей средний коэффициент составляет 1.25 баллов, в то время как на успех "Ньюкасл Юнайтед" не менее 11.00 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 6.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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