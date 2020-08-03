Лидер фан-движения "Спартака" рассказал о своём отношении к трансферу Кокорина

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Лидер фан-движения "Спартака" рассказал о своём отношении к трансферу Кокорина

Один из лидеров фанатского движения "Спартака" Амир Хуслютдинов, более известный как Профессор, дал комментарии по поводу перехода в московский клуб нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Если он будет играть достойно, то мы его примем. Конечно, вряд ли он станет легендой, как Черенков, Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за "Спартак", я не видел.

Что касается его заявления семилетней давности (что никогда не перейдёт в "Спартак" - примечание Soccernews), отнесём это на издержки молодости! Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори "никогда".

Я надеюсь, что он будет играть так, что когда к нему придёт его сын или родственник и спросит, что он выиграл, то он ему скажет, что он выиграл в "Спартаке". Если нет, то это будет очередной нереализованный талант. Возраст у него недетский, осталось чуть-чуть карьеры. Мы поддерживаем не игроков, даже при всём величии Фёдора Фёдоровича Черенкова, мы поддерживаем не их, а "Спартак", - сказал Профессор.

Напомним, что Кокорин присоединился к "красно-белым" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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