Лидер фанатского объединения "Локомотива": "Николич - ноунейм, который пришел на место великого тренера"

Лидер фанатского объединения "Локомотива" Илья Доберман сказал, что болельщики клуба не изменят отношения к новому тренеру "железнодорожников" Марко Николичу, несмотря на его удачный дебют.

В первом матче под руководством серба "Локомотив" минимально обыграл "Оренбург" в матче 23-го тура РПЛ

"Он ноунейм, который пришел на миллионный контракт. Ноунейм, который пришел на место великого тренера. И он знал в какой форме расстаются с Семиным. Уверен, что он временщик, который уйдет. Также как и Кикнадзе. А мы останемся", - цитирует фаната Sport24.

Напомним, 31 мая Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива".

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