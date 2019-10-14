Лидер ФНЛ может отказаться от участия в РПЛ

Теги торпедо москвасергей игнашевич

Лидер ФНЛ может отказаться от участия в РПЛ

Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев не исключил, что клуб откажется от участия в РПЛ, если заработает повышение в классе по спортивному принципу.

"Решение по Премьер-лиге будем принимать не сейчас. "Торпедо" - это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос - по стадиону, где мы будет играть. Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-лиги будем принимать в конце сезона", - сказал Авдеев.

Главный тренер столичной команды Сергей Игнашевич также сделал заявление по этому поводу.

"Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры - надо немного подождать. Тем более рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор ещё можем в ПФЛ вылететь", - отметил Игнашевич.

"Торпедо" является лидером ФНЛ - в 17 турах москвичи набрали 43 очка из 51 возможного.

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